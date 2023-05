La situazione in Emilia-Romagna è leggermente migliorata quando si è rasserenato il cielo: dal primo pomeriggio la pioggia si è fermata ed è spuntato un po' di sole che ha reso più agevoli anche i soccorsi, facendo lentamente ritirare l'acqua dalle aree che aveva invaso. L'emergenza però non è finita: anche per domani, infatti, sarà in vigore su tutta l'area l'allerta rossa, anche perché il livello di quasi tutti i fiumi continua ad essere sopra la soglia d'emergenza e sono previste nuove piene che potrebbero mettere a dura prova argini già indeboliti o danneggiati.