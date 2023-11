Confindustria Toscana Nord (aree di Prato, Pistoia, Lucca) ha dichiarato che l'alluvione in corso ha provocato "danni ingentissimi" al sistema produttivo, in particolare nel distretto pratese. "Eventi atmosferici previsti ma non di questa entità e pericolosità, non consentendo quindi misure cautelative straordinarie; danni in molti casi anche estremamente gravi e comunque di enorme estensione, andando a coprire in misura diversa quasi tutto il territorio di riferimento". Difficoltà per fango e detriti, per acqua potabile, energia elettrica, reti di comunicazione, servizi in alcuni luoghi sono assenti o limitati, ha evidenziato in una nota.