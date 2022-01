"Attenzione, il termine 'endemico' non ha nulla a che vedere con la gravità di una patologia. Endemica è la meningite batterica, la sifilide, la malaria. Persino la rabbia, la più temibile fra le malattie virali, è endemica in alcune parti del mondo". Così l'epidemiologo, Pier Luigi Lopalco, fa chiarezza sul significato di endemia associato all'evoluzione del Covid-19. "Il termine 'endemia' si riferisce esclusivamente alla frequenza con cui una patologia si presenta in una popolazione. Una malattia si definisce endemica quando la circolazione stabile di un microrganismo in una popolazione - spiega Lopalco - determina una frequenza di casi più o meno costante nel tempo. La circolazione endemica può condurre ad una frequenza di malattia alta, alta endemia come la malaria in alcuni paesi africani. o anche bassa la meningite batterica alle nostre latitudini. Una malattia endemica può poi presentare recrudescenze epidemiche tipicamente stagionali legate a diversi fattori, come affollamento nei luoghi chiusi e aumento dei contatti sociali.