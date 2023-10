Le nuove frontiere green della fattoria I sono al centro della giornata di chiusura della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari (Brescia), la più importante manifestazione italiana a livello internazionale dedicata all’allevamento con 40 mila metri quadrati coperti di superficie espositiva. All'evento che si terrà oggi dalle ore 10:30, parteciperanno anche il ministro dell’Agricoltura e della sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida e il presidente della Coldiretti Ettore Prandini insieme ad altri prestigiosi ospiti. Durante il panel “Zootecnia ed economia circolare: il modello italiano di filiera” il Ministro Lollobrigida discuterà con Prandini, il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, l’assessore all’agricoltura di Regione Lombardia Alessandro Beduschi, Massimiliano Salini Europarlamentare membro Commissione Envi, il direttore generale di Aia Mauro Donda, l’amministratore delegato di Consorzi agrari d’Italia Gianluca Lelli, l’amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, il direttore del Centro Studi Divulga Felice Adinolfi professore di economia e politica agraria dell’Università di Bologna e Piero Gattoni del Consorzio italiano biogas.

Alla Fiera di Montichiari nello stand della Coldiretti nel Padiglione 7 saranno in azione anche i cuochi contadini con le ricette del territorio con un’attenzione particolare alle ricette antispreco firmate Campagna Amica e le “sfogline” per le paste fresche della tradizione. I cuochi saranno coinvolti anche in degustazione delle eccellenze locali e parteciperanno alla gara “Giudice per un giorno” che vedrà il pubblico sedersi dalla parte degli assaggiatori. Nell’area agriasilo educazione alimentare per i bambini che degusteranno anche la merenda contadina dei produttori di Campagna Amica