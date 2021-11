"Sì allo smart working per gli statali, no al lockdown per i non vaccinati. Anche perché non sarebbe male un ritorno allo smart working nella Pubblica amministrazione fino a primavera".

Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco ad Adnkronos Salute.

"Porre restrizioni solo per i non vaccinati, che rappresentano ormai meno del 10% della popolazione vaccinabile, non è risolutivo. E qui è dura perché per ottenere dei buoni risultati lo sappiamo cosa si dovrebbe fare: provvedimenti restrittivi generalizzati. Tutto il resto è una mediazione" afferma Pregliasco. Ai vaccinati puoi dare una libertà maggiore, ma poi dovrebbero essere le persone stesse a centellinarsi i contatti" aggiunge.