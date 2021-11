“Credo che l’affermazione del ministro Spahn abbia, evidentemente, un grosso fondamento, nel senso che la maggior parte di coloro che si infettano sono persone che non sono state vaccinate. Quindi è chiaro che abbiamo due situazioni diverse: una che interessa la popolazione di coloro che si sono vaccinati, che ha numeri assolutamente marginali e impatto minimo per quel che riguarda il rischio di sviluppare patologia grave, e dall’altra parte tutto un contesto che riguarda quelle persone ancora non vaccinate, che invece può assumere gli stessi connotati di pericolosità che abbiamo ben conosciuto in tutti questi mesi. Tutta questa osservazione dovrebbe essere un ulteriore spinta motivazionale per chi, fino ad oggi, non si è vaccinato: vada a farsi vaccinare, volendo prima di tutto bene a sé stesso. Vaccinarsi è un modo di proteggersi e voler bene a se stessi”. Così a Sky TG24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite di ‘Buongiorno’, commentando le parole del ministro della Salute tedesco Jens Spahn secondo cui si rischia una pandemia dei non vaccinati.

Anche se attualmente il nostro Paese è in una situazione diversa rispetto alla Germania, il rischio di una pandemia dei non vaccinati potrebbe “sicuramente” esserci anche in Italia “perché, ovviamente, la circolazione virale è presente anche nel nostro Paese. Questi sono soggetti che sono esposti al rischio di venire contagiati, e quindi anche alla possibilità di sviluppare patologia grave: rischio che si incrementa in chi ha patologia concomitante oppure ha connotazioni di fragilità per ragioni di età”.

“Credo che la situazione sia riassumibile nei seguenti termini. Vi è evidentemente un incremento di circolazione virale, che in molti Paesi europei ha assunto dei numeri e ha avuto un impatto sui servizi sanitari decisamente importante. Fortunatamente la situazione italiana è significativamente più favorevole, e tutto questo è dovuto all’alta percentuale di soggetti che si sono vaccinati e al mantenimento di tutte quelle misure di protezione non farmacologica, l’uso delle mascherine su tutte piuttosto che il distanziamento interpersonale. Questo però non ci deve far abbassare la guardia, dobbiamo assolutamente stare molto attenti e quanto si è verificato nei giorni scorsi in Friuli presenta un chiaro indicatore di quanto mettiamo davvero niente per passare da una situazione favorevole a una che, invece, può destare qualche allarme”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite di ‘Buongiorno’, rispondendo alla richiesta di una fotografia, al momento, della curva pandemica e soprattutto della diffusione del Covid nel nostro Paese.

“Non si è ancora ragionato su una data precisa di estensione” del green pass, “però ritengo che in questo momento una sospensione non sia neanche considerabile sia per i numeri che ancora esistono, sia anche per una condizione climatica che certo non favorisce un’ulteriore riduzione della circolazione virale. Sappiamo tutti che i mesi freddi dell’autunno/inverno favoriscono le infezioni respiratorie”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite di ‘Buongiorno’, rispondendo alla domanda se si stia ragionando ad una proroga della certificazione verde, magari al giugno del prossimo anno.

“Direi proprio di no - ha sottolineato -, non esistono le condizioni” per una sospensione del green pass.

“Secondo me l’Aifa”, rispetto al via libera al richiamo a sei mesi dalla prima dose per i vaccinati con J&J, “merita assolutamente un plauso per tempestività, chiarezza e incisività di provvedimento. Ieri è stato deciso dalla nostra agenzia regolatoria di offrire la dose booster ai vaccinati con Johnson&Johnson indipendentemente dall’età, proprio sulla scorta delle evidenze scientifiche disponibili. Il tutto verrà fatto a sei mesi dalla vaccinazione con J&J impiegando il vaccino di Pfizer-BioNtech o il vaccino Moderna, quindi i due vaccini a Rna che abbiamo a disposizione nel Paese. Il vaccino Moderna, peraltro, e lo diciamo chiaramente così evitiamo poi qualche speculazione impropria e inopportuna, lo si impiegherà a dose dimezzata, come solo si impiega nella dose booster: dose dimezzata che comunque è ancora connotata da un contenuto di Rna messaggero superiore a quello di Pfizer-Biontech”. Così a Sky TG24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite di ‘Buongiorno’.

“Poi - ha proseguito - Aifa ieri ha anche affrontato un altro aspetto importante, riprendendo quello che era un parere del Css ed anche una posizione del Cts rispetto alla possibilità di offrire una dose booster con vaccino Rna per coloro che hanno ricevuto, nei Paesi in cui magari vivevano al tempo in cui sono stati vaccinati, due dosi di un vaccino sulla cui efficacia non abbiamo dati solidi per poterci esprimere. Quindi, per capirci e fare un esempio, il vaccino Sputnik piuttosto che Sinovac. I tempi” per la somministrazione di una dose aggiuntiva per i vaccinati con Sputnik e Sinovac saranno “decisamente brevi - ha aggiunto -, proprio per dare una risposta a tutte queste persone”.

Riguardo invece la possibilità dell’abbassamento dell’età per la somministrazione della terza dose, il professore Locatelli ha risposto che è “un’ipotesi considerabile e plausibile, vedremo di cadenzarla con una tempistica opportuna, tuttavia al momento credo che l’attenzione vada concentrata e focalizzata sull’offrire la dose booster agli ultra sessantenni, ai fragili e a coloro che hanno ricevuto il vaccino J&J. E’ un’ipotesi ragionevole che”, entro la fine dell’anno, “si parta per tutti quanti”.

“Credo che la discussione sul prolungamento dello stato di emergenza sia prematura. I tempi ci sono per farla un po' più in là, diciamo a dicembre. Premesso questo, poi è una decisione che spetta alla politica anche perché un eventuale prolungamento anche oltre il 31 di gennaio, in virtù della normativa oggi vigente, prevede dei disciplinari di legge che devono essere adottati in maniera specifica”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite di ‘Buongiorno’.

“Su questo punto smarchiamo subito il concetto molto chiaramente: è assolutamente un vaccino sicuro, non a caso ha ricevuto l’immediata approvazione sia dalla Food and Drug Administration sia dal Centers for Disease Control”. Così a Sky TG24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite di ‘Buongiorno’ rispondendo alla domanda se il vaccino sia assolutamente sicuro per i bambini, alla luce anche dell’inizio negli USA della campagna vaccinale contro il Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Mentre riguardo l’inizio della stessa campagna anche da noi “dico - ha aggiunto Locatelli - che quando saranno approvati in Italia, e conseguentemente prima in Europa, dovrà essere anche una scelta nel nostro Paese: in parte i bambini vanno pure protetti dalle, seppur rare, manifestazioni gravi o prolungate di Covid, anche per permettere loro di avere tutti gli spazi di socialità che meritano e per contribuire a ridurre la circolazione virale. Credo che siano buonissime ragioni per vaccinare i bambini”. Verosimilmente, ha proseguito, “credo che l’Ema possa arrivare ad una valutazione e ad una approvazione entro fine mese, prima metà di dicembre. A quel punto lì potremo partire. Sappiamo tutti poi quanto, di fatto, Ema sia straordinariamente veloce nell’approvare, responsiva nel dare un’immediata applicabilità nel Paese”. “Entro Natale - ha concluso - credo sia un’ipotesi ragionevole”.