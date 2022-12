Sulle nuove misure riguardanti la durata dell'autoisolamento in caso di Covid "il Consiglio superiore di Sanità, che io presiedo, si era già espresso a fine agosto rispetto ai 5 giorni di isolamento, non facendo differenza tra sintomatici e asintomatici, semmai con 2 giorni senza sintomi per chi era sintomatico all'inizio. Forse un'attenzione potrebbe essere data ai medici e al personale sanitario e chi opera nelle Rsa perchè evidentemente sono le persone che hanno maggiormente a che fare con potenziali fragili, quindi magari per loro il ragionamento potrebbe essere diversificato". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, ospite di 'Sky Tg24 Live In Bergamo 2022'.