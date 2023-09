"Lo Ior non riceve né investe denaro della Russia. Lo Ior respinge con forza le illazioni del Consigliere, secondo cui lo Ior starebbe investendo denaro russo". Lo ha dichiarato in una nota l' Istituto per le Opere di Religione (Ior) in merito alle affermazioni fatte da Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso dell'intervista concessa ad un organo di stampa ucraino. "Le dichiarazioni rese in senso contrario sulla stampa si basano sul nulla e vanno, quindi, considerate come tali", ha affermato l'istituto finanziario vaticano.