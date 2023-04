In occasione del 32° anniversario della strage del traghetto Moby Prince, lunedì 10 Aprile 2023 si terranno a Livorno una serie di iniziative per non dimenticare il più grande disastro della marineria civile italiana organizzate dal Comune della città toscana con il Patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dell’Associazione “140 - Familiari delle Vittime del Moby Prince” e dell’Associazione “10 Aprile - Vittime del Moby Prince”

Questi gli appuntamenti:

Ore 11 Fortezza Nuova

Deposizione di una corona presso il Monumento in ricordo delle vittime

Ore 12 Cattedrale

Funzione religiosa presieduta dal Vescovo di Livorno

Ore 14,30 Palazzo Civico, Sala Consiliare (piazza del Municipio, 1)

Saluto del Sindaco alle autorità ed ai familiari delle vittime

(diretta streaming ai seguenti link:

https://www.youtube.com/channel/UCHkwlQ7gnCk4UxmTn2s4o0w/videos

Comune Livorno Live https://livorno.consiglicloud.it/) Interverranno i presidenti delle Associazioni “10 Aprile” e “140”, Luchino Chessa e Nicola Rosetti

Ore 16,30 Corteo da Piazza del Municipio al Porto

Percorso: viale Avvalorati, Piazza della Repubblica, via Grande, Porto Mediceo

Ore 17 Andana degli Anelli

Deposizione del cuscino di rose del Presidente della Repubblica e corona di alloro

Lettura dei nomi delle 140 vittime

Lancio di rose in mare