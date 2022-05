"Le dichiarazioni del ministro Lavrov in merito alle origini ebraiche di Zelensky ed alle presunte stesse origini di Hitler, aggiungendo persino che 'i maggiori antisemiti sono gli ebrei', sono provocatorie, sbagliate e intollerabili. È imperdonabile l’uso strumentale della Shoah in merito all’invasione russa dell’Ucraina. Per di più queste parole aumentano ulteriormente la già altissima tensione internazionale". Lo ha affermato in una nota l'Anpi.