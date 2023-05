Sarà ancora Fabiola Del Gais a guidare la UGL Salute di Latina. L’elezione, per acclamazione, durante il V Congresso Provinciale tenuto presso la casa del combattente è la certificazione di un lavoro costante e produttivo svolto sul territorio. “Ringrazio tutti per la fiducia accordatami – ha detto la Del Gais dopo la proclamazione – e già da ora assumo, a nome della UGL Salute Latina, l’impegno a moltiplicare gli sforzi per radicarsi ancora di più e supportare le battaglie sindacali degli operatori sanitari. Siamo pronti a nuove sfide”. A portare il saluto alla neoeletta il Segretario della UGL Lazio Armando Valiani e il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “Quella di Fabiola Del Gais e della sua squadra – ha dichiarato Giuliano - è un’autentica marcia per una sanità migliore che non conosce sosta. La presenza sul territorio al fianco dei lavoratori è una garanzia per vedere sempre riconosciuti diritti e dignità”