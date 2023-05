Maurizio Landini non è convinto che lo sciopero risolverà la situazione. In merito alle manifestazioni previste, il leader della Cgil afferma: "Lo dico con franchezza: io sono il primo a sapere che non sarà sufficiente manifestare il 6 maggio a Bologna, il 13 a Milano e il 20 a Napoli. E non penso nemmeno che lo sciopero generale serva, non perché non penso che a un certo punto bisognerà farlo, ma perché non è nemmeno detto che se faccio uno sciopero generale questo di per sè risolva il problema. Se vogliamo essere onesti, il percorso che abbiamo di fronte non è né semplice né breve". E avverte: "La verità è che dopo 10 anni siamo in presenza di un governo che ha i numeri in Parlamento per durare 5 anni".