"La guerra è QUI non in Ucraina. Si chiama aumento delle bollette, dei generi alimentari, dell'energia, dell'acqua. I criminali sono qui, hanno la giacca e la cravatta e sono in combutta con i partiti di governo. Non fatevi distrarre". Questo il duro tweet del consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, ex m5s.