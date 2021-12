La variante Omicron preoccupa eccome in tutto il Mondo. E Hans Kluge, direttore dell'Oms Europa, si è così espresso. "Una nuova tempesta sta arrivando in Europa che entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo del baratro. Boost, boost, boost, il booster è la difesa più importante contro Omicron".