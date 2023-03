"Il lockdown varato dal Governo Conte il 9 marzo 2020 ha ridotto del 30-40% la mortalità in Lombardia su scala settimanale. Se riprendiamo i dati della Regione riferiti a quei giorni, il picco di eccesso di mortalità è tra il 16 e 29 marzo. Alla luce di questo, se invece si fosse deciso per le zone rosse a fine febbraio avremo avuto tra 3.500-4000 morti in meno in Lombardia. Quello che ho potuto leggere sui media della perizia di Andrea Crisanti è in linea con le nostre analisi sull'eccesso di mortalità in Lombardia durante la prima ondata Covid. Le informazioni tecniche c'erano, ma non si aveva la percezione di quello che stesse accadendo". Così all'Adnkronos Salute Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell'Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di Covid 19.