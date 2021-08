"Il Paese deve profonda gratitudine a tutte le componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile che da molti anni svolge un ruolo prezioso nella protezione dei cittadini, dei beni e dell'ambiente. Negli ultimi giorni, in cui terribili incendi stanno mettendo in pericolo le nostre comunità, i volontari sono in prima linea nel combattere le fiamme e mettere in sicurezza persone e territori. Il sacrificio dei piloti Stefano Bandini e Claudio Rosseti -che caddero con il loro Canadier a Forte dei Marmi, il 18 marzo del 2005- mentre erano impegnati a spegnere un incendio sviluppatosi sulle colline del comune di Seravezza dimostra il valore straordinario e l'abnegazione degli uomini e delle donne della Protezione Civile. Non è un caso che l'Ingegner Fabrizio Curcio li abbia ricordati durante la sua audizione". Lo ha detto il deputato del Pd, Umberto Buratti, nel corso dell'audizione del capo dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, in merito ai recenti fenomeni meteorologici in Lombardia e incendi dei giorni scorsi, specie in Sardegna.



"E' fondamentale il continuo coordinamento tra Stato, Regioni e comuni; in particolare i sindaci sono la prima autorità sul territorio a operare con supporto di strutture di Protezione Civile. Si tratta di un sistema complesso che opera 24 ore su 24 per la tutela dei cittadini e dei territori che va sostenuto con forza e con il quale dobbiamo confrontarci non solo quando ci troviamo nell’emergenza". Così ha concluso il deputato del PD.