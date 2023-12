Papa Francesco dopo l’Angelus domenicale, alla Vigilia di Natale, ha invitato i fedeli a non fraintendere il vero significato del Natale. “Non confondiamo la festa con il consumismo”, ha sottolineato.

“A tutti voi auguro buona domenica, una vigilia di Natale nella preghiera, nel calore degli affetti e nella sobrietà. Permettetemi una raccomandazione, non confondiamo la festa con il consumismo. Si può e e si deve, come cristiano, festeggiare in semplicità. Senza sprechi e condividendo con chi manca del necessario o manca di compagnia”, ha detto il pontefice che non ha mancato di dare sostegno e vicinanza alle migliaia di persone vittime della guerra nel mondo: “Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra. Pensiamo alla Palestina, Israele, l’Ucraina. Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, le schiavitù. Il Dio che ha preso per sè un cuore umano infonda umanità nel cuore degli uomini. E per favore non dimenticatevi di pregare per me”, ha concluso Francesco.