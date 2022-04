"In questo giorno di festa il mio pensiero va a chi sta affrontando una guerra che non risparmia nessuno, che non ha pietà di donne e bambini. Abbiamo tutti nel cuore il loro grido di dolore, ma abbiamo nel cuore anche i tanti italiani che ancora soffrono le conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche del Covid". Così, in un video pubblicato sui social, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.