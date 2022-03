Il giornalista meridionalista Biagio Maimone, Direttore del Quotidiano "Marketingjournal.it" e corrispondente dall'Italia per il Quotidiano italo-americano "America Oggi", è stato presente, in qualità di ospite, al Premio Voucher. La manifestazione si è svolta, il 18 marzo, all'interno della Borsa Mediterranea del Turismo, a Napoli, nel Palazzo San Teodoro.

"La Borsa Mediterranea Turismo dà un segnale di ripartenza per il turismo, dopo due anni di pandemia, rilevante soprattutto per il Sud Italia, la cui economia vive essenzialmente di turismo. Si può dire che, oggi, Napoli, oggi, diventa la capitale d'Italia per quanto attiene la vita economica, in quanto il settore del turismo rappresenta una leva finanziaria importante per il nostro Paese. Difatti, si rimettono in moto alacremente i Tour Operators, le Compagnie Aeree, le Compagnie di Navigazione, le Crociere, gli Enti del Turismo Internazionali, le Regioni, gli Hotel e le Catene Alberghiere. Napoli è già capitale italiana della cultura e dell'aggregazione sociale. Napoli e il Sud sono e saranno il volano dell'economia italiana", ha affermato Biagio Maimone.