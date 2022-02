Un anno.

È trascorso un anno da quando Erriquez non è più con noi.

Enrico Greppi, volto e anima della Bandabardò, portavoce buono di idee giuste. Fabbricante errante di una società aperta, libera e solidale.

In venticinque anni di carriera è stato un punto di riferimento per quelle generazioni che hanno creduto in un altro mondo possibile. Un posto dove pace e fratellanza viaggiano a braccetto.

Erriquez è stato il poeta della ribellione gentile e l’eredità che ha lasciato con la sua arte è immensa. Un’arte che attraverso il Premio a suo nome che ho voluto istituire in Regione Toscana, continuerà a diffondersi dando fiducia ai più giovani.

Perché Erriquez non è morto. Perché chi ha compagni non muore mai.

Evviva Erriquez!

Que viva Erriquez!