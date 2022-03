Tik Tok chiude i 'battenti' in Russia sospendendo il caricamento di video e lo streaming online. La decisione è stata presa in seno alla legge sulla sicurezza che il Cremlino ha istituito: pene severe, anche detentive, per chi diffonde fake news sulla guerra con l'Ucraina. A sua volta l'azienda prende posizione e lo fa con un tweet: "TikTok è uno spazio per la creatività e l'intrattenimento che può dare sollievo e condivisione umana durante un periodo di guerra in cui le persone stanno affrontando un'immensa tragedia e sono isolate. Tuttavia, la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri utenti rimane la nostra massima priorità".

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

Pertanto, continua ancora su Twitter, "alla luce della nuova legge russa sulle 'notizie false' non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e i nuovi contenuti sul nostro servizio video mentre esaminiamo le implicazioni sulla sicurezza di questa legge".