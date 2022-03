Anche il mondo del calcio scende in campo per sostenere i cittadini ucraini. La Juventus, tramite il canale Twitter, ha annunciato che sta accompagnando in Italia 80 profughi ucraini che scappano dall'invasione russa. "Una mano tesa verso chi sta soffrendo per la guerra. Un viaggio per consegnare cibo, medicine e indumenti. 80 persone portate in salvo in Italia", fa sapere la società bianconera in un tweet.

Una mano tesa verso chi sta soffrendo per la guerra.

Un viaggio per consegnare cibo, medicine e indumenti.

80 persone portate in salvo in Italia.https://t.co/Of0SdjRFOW pic.twitter.com/CFDsV3rdTB — JuventusFC (@juventusfc) March 12, 2022