Il Colosseo si tinge di gialloblu in segno di solidarietà per l'Ucraina, alle prese con incessanti attacchi russi. Per domani, 25 febbraio, è stata organizzata una fiaccolata per la pace che partirà alle ore 18 da Piazza del Campidoglio.

Il Colosseo illuminato con i colori della bandiera ucraina contro l’ingiustificabile invasione russa dell’Ucraina

Domani pomeriggio, venerdì 25 febbraio, alle 18 da Piazza del Campidoglio partirà una fiaccolata per la pacehttps://t.co/7gV1s2u9Dk pic.twitter.com/wbsWZLU4u3 — Roma (@Roma) February 24, 2022