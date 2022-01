I titolari o i gestori dei servizi e della attività per accedere alle quali, a partire dal 10 gennaio, è necessario il possesso del green pass rafforzato "sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi avvenga nel rispetto delle misure previste, continuando a rappresentare, quindi, il primo presidio di controllo". E' quanto ribadisce il Viminale in una circolare ai prefetti 'applicativa' del decreto legge 229 del 30 dicembre recante "misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".