"Concerti, serate nei locali, stadi: serve il Green pass per tutti gli eventi. Sennò che lo abbiamo fatto a fare?".

Così, oggi su Il Messaggero, Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio.

"Il 97% dei nuovi positivi, quasi tutti ragazzi - spiega, non è vaccinato o non ha completato le dosi. Per questo da un lato il governo deve sfruttare molto di più il Green pass. Dall'altro ai ragazzi bisogna dire: se non siete ancora vaccinati, prima di partire andate dal medico e chiedete il mono-dose di Johnson & Johnson - sottolinea. Così viaggiate in sicurezza e non rischiate di restare in quarantena all'estero. Le dosi ci sono, niente alibi".