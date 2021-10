“Non so se Renzi sia legittimamente indagato ma che lo abbiano preso in antipatia lo penso anche io”, lo ha detto il giurista Giovanni Fiandaca intervenendo alla terza edizione della scuola di politica “Futura” ideata da Davide Faraone a Palermo.

“Il populismo penale e il derivativismo punitivo, come stigmatizzato anche da Papa Francesco, per la ricerca del consenso eletterale sono pratiche dannose, è necessario un cambio di direzione . Le forze politiche che guardano al futuro devono essere aiutate a capire che il ricorso alla giustizia penale va utilizzato con parsimonia e che è necessario riacquisire la consapevolezza che contro fenomeni criminali servo mettere in campo strumenti culturali, non misure repressive. Serve aprire una stagione di illuminismo penale che contrasti il populismo giustizialista“, ha aggiunto Fiandaca.