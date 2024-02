La lotta ai tumori “è una priorità mia e del ministero della Salute. Molti tumori sono prevenibili e per questo siamo impegnati per incentivare i cittadini ad adottare stili di vita corretti e aderire ai programmi di screening oncologici gratuiti del Servizio sanitario nazionale”. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.

“La prevenzione resta lo strumento più efficace per contrastare l’insorgenza del cancro ed è centrale anche all’interno del Piano oncologico nazionale insieme alla ricerca, altra leva essenziale su cui stiamo investendo. - ha proseguito il Ministro - Questo governo ha dato inoltre un segnale importante anche ai guariti dal cancro, approvando la legge sull’oblio oncologico, che ho fortemente sostenuto, affinché alla guarigione dal punto di vista medico corrispondesse, finalmente, anche una guarigione giuridica e sociale", ha concluso.