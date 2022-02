"Nella giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, un invito alle giovani che si avvicinano alle materie scientifiche: abbandonate gli stereotipi, studiate tanto e non abbiate paura di niente. Avanti, questo è il vostro momento!". Lo scrive in una nota, in occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, la presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi.