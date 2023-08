"Che meraviglia la storia della bambina salvata dopo un volo dal quinto piano. Mattia #Aguzzi che l’ha presa al volo mi ha fatto pensare al sogno di salvare ragazzini del Giovane Holden. The Catcher in the Rye". Lo ha affermato il commissario agli Affari Economici dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni.