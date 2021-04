"Bisogna vaccinare molto aprendo il giusto, cioè poco. Boris Johnson oggi ha ribadito che molto dipende dal vaccino ma ancora di più dal lockdown. L’esempio della Sardegna dev’essere ricordato, e la politica dovrebbe arrossire per quel fatto". Lo ha dichiarato Massimo Galli in collegamento con Cartabianca, in onda su Rai3.

Inoltre il primario del reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano si auspica che "si inizi a vedere una flessione dei nuovi casi, anche per effetto delle vaccinazioni", purtuttavia precisando che "i decessi sono gli ultimi a scendere". E ha lanciato un monito: "Comunque la strada è ancora lunga. Di varianti e di variabili ce ne sono parecchie."