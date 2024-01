Mercoledì 10 gennaio, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, alle ore 14.30, Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale Dipartimento Pesca e Acquacoltura del partito azzurro, con il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, presenta la proposta di legge dal titolo "Obbligatorietà della doggy bag", insieme ai Circoli per l'Ambiente e della Cultura Rurale.

"L'obiettivo della proposta di legge – spiega il deputato di Forza Italia Gatta – è quello di contribuire a contrastare lo spreco alimentare, uno degli obiettivi fissati nell'Agenda Onu 2030. In Italia, secondo i dati della Fondazione Bdfn, ognuno di noi spreca 65 kg di cibo pro-capite l'anno, per comportamenti sbagliati nel consumo, in casa e al ristorante".

"La pratica della 'Doggy Bag' è in uso da tempo negli Usa, in Europa è obbligatoria già in Francia e Spagna. Introdurla anche in Italia sarebbe non solo un atto di buon senso che aiuterebbe a contrastare lo spreco alimentare ma avrebbe anche una finalità sociale e solidale e questo è l'obiettivo della mia proposta di legge", conclude