Nuovi casi di contagio da Covid-19 presso la scuola Di Giacomo-Santa Chiara a Qualiano, in provincia di Napoli, dove 16 bambini, 8 docenti e personali Ata sarebbero risultati positivi al Covid. Da qui la decisione di sospendere le lezioni in presenza in tutte le classi elementari e medie fino al 25 ottobre. Sull'episodio il governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto Industria Felix a Napoli: "Oggi ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. Abbiamo fatto il contact tracing e per il 98% sono figli di genitori non vaccinati".

Il presidente campano non nasconde la propria amarezza: "Non ho parole per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto per i propri figli. Confondere il diritto alla libertà con il diritto di contagiare colleghi e familiari e mettere a rischio la ripresa economica del Paese mi indigna".