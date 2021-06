Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, ha parlato ai microfoni di 24 Mattino. "Oggi siamo oltre 39 milioni di somministrazioni, quasi il 48% ha ricevuto la prima dose. Efficienza della macchina erogatrice è di oltre il 90%. Attiveremo fino a 840 hub vaccinali. Questa settimana target 550 mila vaccini, dalla prossima vogliamo fare oltre subordinato all'arrivo dei vaccini a luglio. Per giugno mi accontento di 550mila - 600mila vaccinazioni al giorno. Ora siamo concentrati su giugno e luglio, la sfida si vince in questi 2 mesi, ad agosto ci potrebbe essere una piccola flessione, ma io voglio invitare gli italiani a continuare ad aderire alla campagna vaccinale. Ipotesi vaccini in vacanza è più uno spot che una necessità, già siamo organizzati per i lavoratori non residenti o chi si sposta in altra regione per lungo tempo, poi c'è flessibilità sulla seconda dose per scaglionarla. Presidente Fedriga mi ha chiesto seconda dose in vacanza, ho appena scritto la risposta, è positiva. Un tema di scettici c'è in ogni campagna vaccinale, bisogna aver fiducia della scienza, i valori degli scettici in questo momento non sono preoccupanti, si vede tangibilmente il risultato e questo sta aiutando. Siamo al 91,5% degli over 80 (con almeno una dose e 85% over 70. Ora continuiamo a cercare chi non si è vaccinato con i team mobili dell'esercito insieme alle Asl nelle aree remote. Quando si conduce una campagna di queste proporzioni è giusto che ci sia una persona che faccia sintesi, quando giochiamo di squadra l'Italia vince ecco perché ringrazio i presidenti di regioni e poi tutti dai medici in giù. Non sappiamo ancora quanto "durerà" questo vaccino, noi ragioniamo come se durasse un anno. Per questo con la Comunità Europea stiamo lavorando per la copertura dei vaccini nel 2022".