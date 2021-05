"Siamo quasi arrivati al 40%, circa il 55% degli adulti sono stati sottoposti almeno a una o due dosi del vaccino. Analogamente in Italia in altri paesi d'Europa stiamo iniziando a vedere una decrescita del numero di casi", lo ha detto Anthony S. Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e consulente della Casa Bianca per la gestione della pandemia di Coronavirus a "Che tempo che fa".

"E' il nostro scopo: quello di prevenire la continuazione di questa epidemia, arrivando ad un livello cosi basso che non sia una minaccia pubblica".

"Abbiamo i negazionisti dell'insorgenza di questa pandemia.Noi crediamo nella scienza:dobbiamo continuare a cercare le prove conclamate,i dati, far sì che qualsiasi cosa facciamo si basi su prove conclamate.Non dobbiamo dare adito a queste distorsioni"