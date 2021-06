“La ripresa è inarrestabile e non ci farà tornare indietro grazie all’ottimo lavoro sui vaccini. Per questo spero si possa anticipare lo stop del coprifuoco in tutto il Paese in anticipo rispetto alla scadenza del 21 giugno, i dati sono confortanti. Adesso dobbiamo sostenere però tutti quelli che hanno sofferto per il lavoro e gestire bene la fase della ripartenza nella delicata gestione dello sblocco dei licenziamenti”, così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Sky Start.

"Salvini che pensa di entrare nel Ppe, Conte che non è più il populista che era: c’è un evidente processo di maturazione della classe politica in atto da quando è iniziata questa legislatura. Il populismo è stato messo da parte e prevalgono il senso di responsabilità e la concretezza . Finalmente c’è una politica che pensa a fare cose per il Paese invece di agire nel nome di qualche ideologia. Il governo Draghi è un governo politico che sta gestendo una fase importante: penso alla riforma fiscale , allo sblocco dei licenziamenti , alla gestione del Pnrr nel rapporto con l’Europa , alla riforma della giustizia o alla semplificazione con i commissari per le opere pubbliche . Sono tutte scelte politiche forti e un programma di riforme che cambierà il volto del Paese . Orgoglioso di aver contribuito a determinare la nascita di questo governo”, conclude Faraone.