I sindacati chiedono un nuovo incontro ai ministeri competenti per risolvere il caso ex Ilva. Di fatto, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, e Uilm-Uil notificheranno "una nuova richiesta di incontro ai ministeri competenti" precisando tuttavia che "in caso di mancato riscontro in merito a una convocazione da tenersi entro la fine del mese di ottobre, si autoconvocheranno con presidio permanente presso il ministero dello Sviluppo economico per chiedere una discussione complessiva a partire dal Piano industriale e da quello ambientale" e su tutte le altre questioni che non danneggino i lavoratori.