L'ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo stabilisce la Consulta, affermando che i boss e gli affiliati alla mafia che, di fatto sono condannati e in caso di mancata collaborazione, non potrebbero accedere alla liberazione condizionale. Per questo la stessa ha chiesto un intervento legislativo al Parlamento, il quale ha un anno di tempo per agire.