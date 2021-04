"Dobbiamo esserne consapevoli. Sapere che le vaccinazioni stabiliranno un nuovo ordine mondiale. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà: meglio cercare di attrezzarci".

Lo dice Luca Zaia, presidente della regione Veneto, oggi sul Corriere della Sera.

"In primo luogo, i primi a vaccinare saranno coloro che per primi usciranno da questa tragedia sanitaria ma anche economica. Oggi, dobbiamo prendere atto che ci sono comunità nel mondo che saranno pronte prima di noi. In Gran Bretagna hanno già vaccinato oltre il 40% della popolazione, in Israele sono sostanzialmente tutti coperti… Noi, purtroppo, no - spiega Zaia. Dall’Unione europea noi abbiamo avuto solo zavorre - prosegue, vincoli che ci stanno trascinando negli abissi. Da noi ci sono imprenditori che sarebbero pronti a cogliere una ripresa che già esiste. Quando ho parlato di passaporto vaccinale, sono stato attaccato duramente. Oggi, sta diventando una realtà, indifferente al fatto che a qualcuno non piaccia. Però, se servirà un passaporto vaccinale, bisognerà poterne garantire il rilascio. Dobbiamo uscire dalla logica del vaccino soltanto come salvavita e guardare in prospettiva, oltre l’aspetto sanitario - aggiunge. Spero che il premier Draghi sposi questo dossier e lo faccia suo. Siccome questa è una corsa contro il tempo, bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo, inutile fare gli illuministi e dedicarsi alla revisione storica di quel che è successo: i tempi sono stretti e dobbiamo disporre dei vaccini. Se tra qualche mese, o anno, venissimo a sapere che qualche Paese i vaccini se li è procurati autonomamente, sarebbe la certificazione di essere stati, a esser buoni, distratti. Credo che abbiamo l’obbligo di chiarire se questo mercato parallelo esista o ci sia un mondo di millantatori. Dobbiamo capirlo" conclude.