“Sui diritti e le discriminazioni non accettiamo alcuna lezione dal Pd. Non siamo noi ad aver fatto affossare una legge per arroganza. Chi, come Zan, ha promosso il proprio libro rivelando i probabili gusti sessuali di un nostro parlamentare, credo abbia ben poco da insegnare. La Lega è stata la prima ad avere presentato una Pdl contro la violenza perché certe battaglie si dimostrano con i fatti, non con la retorica del pensiero unico”.

Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Valeria Alessandrini.