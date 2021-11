La giornalista de La Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, interviene sul caso di Greta Beccaglia, giornalista di Toscana TV molestata da un tifoso all'esterno dello Stadio Castellani di Empoli: "Manuale per conduttori davanti a giornaliste molestate: “È successa una cosa molto grave che non possiamo tollerare. Interrompiamo qui il collegamento e ci mettiamo in contatto con le forze dell’ordine perché il molestatore della nostra collega venga rintracciato e denunciato”, ha scritto su Twitter Cuzzocrea.

Manuale per conduttori davanti a giornaliste molestate: “È successa una cosa molto grave che non possiamo tollerare. Interrompiamo qui il collegamento e ci mettiamo in contatto con le forze dell’ordine perché il molestatore della nostra collega venga rintracciato e denunciato”. — Annalisa Cuzzocrea (@la_kuzzo) November 28, 2021