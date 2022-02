Diversi canali russi, tra cui quello del canale di stato RT, sono stati sospesi su Youtube. A riportarlo è il 'Guardian'. Inoltre, si legge in un comunicato, "è stata sospesa la capacità di un certo numero di canali di monetizzare su YouTube, tra cui diversi canali russi legati alle recenti sanzioni" e la decisione è stata presa in virtù di "circostanze straordinarie". Inoltre il portavoce del sito, Farshad Shadloo, ha riferito che i canali in questione non saranno accessibili in Ucraina dopo "una richiesta del governo".