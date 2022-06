Enrico Credendino, l'ammiraglio di squadra, da novembre 2021 capo di Stato maggiore della Marina militare, in un'intervista al Corriere della Sera, si è così esposto. "Siamo pronti a intervenire, sia in operazioni di scorta al grano proveniente dall’Ucraina oppure in operazioni di sminamento delle coste ucraine”.