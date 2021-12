"Il Veneto passa ufficialmente in zona gialla da lunedì, ma il Presidente Zaia gioca d'anticipo e reintroduce restrizioni già a partire da oggi: "Lo considero un atto dovuto nel momento in cui i dati sanitari mi confermano che il quadro epidemiologico della mia Regione sta peggiorando. Il ritorno della mascherina all’aperto non ci sconvolgerà la vita e io ho voluto aggiungere pure altre limitazioni, non previste ma fondamentali".

Così, oggi sul Corriere della Sera, Luca Zaia, presidente della regione Veneto.

"Gli operatori sanitari dovranno fare il tampone ogni 4 giorni anziché 10, anche se vaccinati; lo stesso dovranno fare i degenti, dopo il test all’ingresso in ospedale. Questi ultimi potranno essere accompagnati da una persona soltanto e così sarà pure per gli anziani nelle case di riposo. Sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle Rsa, per le eccezioni abbiamo stabilito un periodo di quarantena di 7 giorni al rientro nella struttura, con tampone all’inizio e alla fine della vigilanza" spiega Zaia, che sull'obbligo vaccinale dice che "la mia non è una contrarietà di principio ma dettata dal pragmatismo. L’obbligo è facile da dire ma come si pensa di farlo? Rifiuto di pensare che un Paese civile voglia mandare la forza pubblica nelle case, perché di questo stiamo parlando. Le multe di Germania e Austria sono tutta un’altra cosa".