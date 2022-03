"Anni intensi. Un percorso ad ostacoli tra virus, sue varianti, strumentalismi e paure, voglia di lottare e tentativi di minimizzare. Ora siamo qui, senza paura e con la consapevolezza che abbiamo gli strumenti giusti. Le terapie funzionano e l'autunno , dopo una primavera di rinascita, sara' per noi meno minaccioso perche' sara' come affrontare un percorso ormai noto. Vaccini aggiornati per le fasce che le competenti autorita' indicheranno e terapie gratuite ed accessibili per tutti, dispensate nelle farmacie". E' quanto scrive su Fb Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani insignito nei giorni scorsi dal presidente Sergio Mattarella dell'Ordine di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica. "Grazie Presidente per aver sempre creduto in noi per averci sostenuto, per aver sempre difeso la liberta' di ricerca e della scienza, bene indispensabile e da salvaguardare", conclude Vaia.