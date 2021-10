"LIGURIA SALDAMENTE IN ZONA BIANCA DA OLTRE 4 MESI. Con l’Rt a quota 0,86, il tasso di occupazione delle terapie intensive al 5% e quello dei posti letto ordinari al 3%, la Liguria si conferma saldamente in zona bianca da oltre 4 mesi. Dati positivi, che sono la conseguenza diretta della nostra grande campagna vaccinale: ieri sono partite le prenotazioni della terza dose per gli over 60 e in sole 24 ore hanno preso appuntamento quasi 3 mila persone. Avanti così, per sconfiggere il virus e tornare alla normalità".

Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria, fa su Facebook il punto della situazione Covid-19.