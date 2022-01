Il Covid, con la nuova variante Omicron, continua a non allentare la morsa sul nostro Paese. Da domani in giallo anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Il governo, intanto, studia l'allargamento dell'obbligo di super pass ai lavoratori nella nuova stretta prevista per il 5 gennaio. Per la scuola ipotesi Dad solo per i non vaccinati con due positivi in classe. L'Europa supera intanto i 100 milioni di casi di contagio dalla scoperta del virus: sono più di un terzo delle infezioni in tutto il mondo. Lo riporta Sky Tg24.