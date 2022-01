In Germania, come nel resto dell'Europa, la variante Omicron dilaga ed i contagi crescono a vista d'occhio. E così il cancelliere Olaf Scholz e i premier dei 16 lander tedeschi si riuniranno oggi per discutere nuove misure di contenimento contro il dilagare della variante Omicron. Alla vigilia della videoconferenza, che inizierà poco dopo mezzogiorno, il ministro della Salute ha proposto nuove restrizioni per ridurre i contatti tra le persone. L'idea non ha trovato d'accordo il premier bavarese Markus Söder, per il quale la situazione attuale non giustifica ulteriori restrizioni. Tra le misure che verranno valutate oggi c'è anche l'obbligo vaccinale.