"Questa settimana si osserva un'ulteriore lieve flessione dell'incidenza, 58 casi per centomila. Anche l'Rt è in lieve calo, siamo a 0,68 quindi ben al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione in area medica e nelle terapie intensive e' rispettivamente al 5,8 e all'1,8%, registriamo quindi un'ulteriore flessione dell'occupazione delle strutture sanitarie. Tutti gli indicatori mostrano una sostanziale tendenza al miglioramento e per il momento la situazione appare sotto controllo". Lo ha sottolineato direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un video commentando i dati settimanali.