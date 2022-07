"Anche questa settimana continua a crescere il tasso di incidenza dei casi di Covid nel nostro Paese, anche se a un ritmo un po' più lento. Notiamo una lieve inversione di tendenza dell'Rt, che diminuisce leggermente ma resta al di sopra dell'unità, che rappresenta una soglia epidemica".

Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza.

"Nell'ultima settimana si registra un bell'aumento per quanto riguarda i ricoveri in area medica, mentre fortunatamente non assistiamo a una congestione dei posti di terapia intensiva - ha spiegato. Si coglie, dunque, qualche piccolo segnale di miglioramento, ma la velocità della circolazione virale è ancora molto elevata. E' quindi importante effettuare la quarta dose per gli over 60 e i fragili di qualunque età" ha aggiunto e concluso.