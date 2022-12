"Non mi sembra che in questo momento ci sia un particolare allarme, c'è un aumento contenuto dei casi però non c'è congestione nelle strutture sanitarie. È chiaro che la situazione è monitorata ma rientra nell'attesa". Così il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, a margine della presentazione della campagna di comunicazione vaccinale.